Боевики готовы отпустить десятки жителей Восточной Гуты в обмен на свой безопасный выход

Террористы запрещенных организаций готовы вывести десятки мирных жителей из Восточной Гуты в Сирии в обмен на возможность выйти самим вместе с своими семьями. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон, офицеры которого ведут с боевиками длительные переговоры.

«Боевики рассматривают возможность вывода нескольких десятков жителей в обмен на возможность покинуть район вместе с семьями под гарантии безопасности», — сообщил представитель ЦПВС Владимир Золотухин.

Именно благодаря дипломатическим усилиям наметился прогресс. В минувшую пятницу из Гуты вышли 13 человек. Они были отправлены в Идлиб. Сейчас в регионе работают два гуманитарных коридора. Но часть террористов продолжает блокировать подходы к ним.

«Центр по примирению враждующих сторон вновь призывает лидеров незаконных вооруженных формирований дать возможность мирным жителям Восточной Гуты покинуть район, а также выйти самим. Безопасность гарантируем», — отметил генерал.

А в Латакии прошло досрочное голосование на выборах президента России. Волеизъявление организовали сотрудники нашего посольства. Оно было совмещено с консульским приемом, во время которого российские граждане могли решить различные вопросы с документами. Безопасность участка обеспечивали сотрудники военной полиции Минобороны России.

Урна с бюллетенями уже доставлена в Дамаск, где будет вскрыта 16-го марта в 20.00, когда завершится голосование в столице арабской республике. Оно пройдет именно 16 марта, а не 18-го, так как пятница в Сирии - выходной день.