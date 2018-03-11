Гонка на собачьих упряжках на Камчатке может войти в Книгу рекордов Гиннеса

На Камчатке стартовала традиционная экстремальная гонка «Берингия» на собачьих упряжках. Участники гонки пройдут две с лишним тысячи километров.В этом году гонка претендует на включение в Книгу рекордов Гиннеcса как самая протяженная в мире, сообщает краевое правительство.

В борьбу за победу вступили 15 каюров - именно так правильно называть погонщиков собак, запряженных в нарты. Среди них 9 местных спортсменов, 5 с Чукотки и один единственный москвич.

Гонка стартовала в камчатском райцентре Мильково, до финиша в селе Марково спортсменам и их питомцам придется пройти 25 сложнейших этапов. Самый короткий из них - 20 километров, самый протяженный – 105 км. В пути их будут сопровождать врач, ветеринары и волонтеры.

«БерингИя» проходит с 1990-го года. Тогда дистанция была небольшой - всего 250 километров. Теперь она увеличилась в 8 раз. Призовой фонд тоже впечатляет: победитель состязания получит 3 миллиона рублей. Причем если он пройдет весь путь на традиционных санях и в национальной одежде, к этой сумме добавят еще полмиллиона.