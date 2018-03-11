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Удивительная логика Порошенко: как Украина сама себя заморозила

Вероника Крашенинникова
09:38 11.03.2018
Киев будет яростно сопротивляться и чинить все возможные препятствия «Газпрому»
Фото: naftogaz.com

Ведущая ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда» политолог Вероника Крашенинникова рассуждает о газовом споре между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».

Вероника Крашенинникова: Украинская труба преткновения скоро перестанет быть таковой. Трубопровод и газ, который по нему идет, после «оранжевой революции» 2004 года стали постоянной проблемой в отношениях Украины с Россией. Тот факт, что на Украине труба не заканчивается, а идет дальше в Европу, давал возможность Киеву вовлечь всю Европу в свои газовые интриги. Действующий договор заключен еще в 2009 году. По нему украинская сторона обязана закупать и платить за определенное количество газа. Но в Киеве решили - не брать и не платить. Точнее - подворовывали, но не платили.

История о том, как Украина сама себя заморозила, началась в тот самый момент, когда Киев отказался покупать у Москвы голубое топливо, предпочтя реверсный газ из Европы, который был все тем же российским. Но стоил в 4 раза дороже. Так бы и покупала его Украина и дальше, но в Европу пришли аномальные холода. И тех излишков, которые европейцы продавали Украине три последних года, стало не хватать. И вот уже украинский «Нафтогаз» шлет «Газпрому» предоплату за март, чтобы тот возобновил поставки напрямую.

Однако нет соглашения - нет и газа. Но Украина опять выставляет себя пострадавшей от Москвы стороной. А почему не Варшавы или от Братиславы? Удивительна логика Порошенко! Газ он покупает в Европе, а предоплату шлет России. А ведь пару месяцев назад он с гордостью сообщал об энергонезависимости от России. А сколько было радости, когда им удалось отсудить у «Газпрома» миллиарды долларов?!

Но уже к концу следующего года все страдания Киева по российскому газу закончатся. Как же будет им не хватать ежегодных предновогодних споров о цене за кубометр! Не будет хватать и трех миллиардов долларов, которые Киев получал от России ежегодно за транзит газа в Европу. Зато выиграют европейские потребители: транзит по «Северному потоку» дешевле украинского примерно на 40%, и минус головные боли от посредничества Украины. Наш прогноз: прекращение транзита газа через Украину не только нанесет ущерб экономике страны, но и ослабит политическую ценность Украины для Европы. Поэтому в ближайшие месяцы Киев будет яростно сопротивляться и чинить все возможные препятствия «Газпрому» при расторжении контракта.

Не пропустите ток-шоу «Прогнозы» в воскресенье в 22:00 на телеканале «Звезда».

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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