СМИ: в США при Обаме готовили масштабную кибероперацию против России

США готовили масштабную «кибероперацию» против России еще при прошлом президенте Бараке Обаме, но стало известно только сейчас. Подробности истории опубликовал портал Yahoo News.

Секретной информацией поделился бывший координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Майкл Дэниел. По его словам, помимо него самого занималась Селест Валландер, курировавшая российское направление в Совете национальной безопасности при Белом доме.

Представителям СМИ он рассказал, что команда Обамы готовила целую серию DDoS-атак. При этом Дэниел лично участвовал в разработке замысла, а помогали ему кураторы российского направления в американском агентстве нацбезопасности.

Взломать, в том числе, хотели серверы российской разведки, после чего рассчитывали нарушить их узлы связи. Также сообщатся, что команда Обамы готовила атаку против российских бизнесменов, средств массовой информации и лично против президента Владимира Путина.

В последствии, как утверждает Дениэл, от этой идеи в администрации 44-го президента США якобы отказались из-за того, что Белый дом просто не был готов к реализации задуманного.