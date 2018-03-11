Сугробы полигона Алабино покорили женщины на гражданских внедорожниках

На трасу подмосковного Алабино вышли экипажи, решившие составить конкуренцию танковым. Огромные сугробы крупнейшего полигона покоряют гражданские тяжеловесы. Причем, управляют дорожными чудовищами исключительно красавицы. Мужчин с собой берут разве что в качестве штурманов.

Далеко не все авто заводятся с полоборота, однако главное на женском ралли - красота участниц: макияж, прическа – когда все в порядке - тогда можно начинать соревнования.

Первыми на трассу, где летом гоняют экипажи танкового биатлона выходят квадроциклы, управляемые смелыми женскими руками, даже для них эта колея порою не по зубам. Когда на старте полноразмерные внедорожники, то есть внедорожницы, роковым на пути к уверенному финишу может оказаться любое препятствие.

При этом кто-то пользуется лазейкой в правилах - с собой в качестве штурмана можно взять мужчину.

Большинство автомобилей покорительниц алабинских сугробов производства ульяновского автозавода. В раритетном ЛуАЗе двигатель от жигулей, подвеска - результат радикального тюнинга, сюда легенду советского автопрома притащили на буксире. С асфальтовыми дорогами этот монстр справляется не так уверенно. Поэтому, чтобы проехать на нем по танкодрому нужно крепко держаться за баранку, руль словно пытается вырваться из рук участницы ралли.

При этом нужно еще переключать скорости и вписываться в повороты. Несмотря ни на что, большинство участниц пересекли финишную черту без помощи буксира. Неплохо себя показали и импортные внедорожники.

Чемпионки и призеры ралли получили за свое мастерство ценные подарки. Цветы вручили абсолютно всем участницам, ведь они доказали, непроходимых дорог для них не бывает. Главное - это хорошенько нажать на газ.