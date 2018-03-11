Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ сообщили о разработке британского аналога «закона Магнитского»

Александра Арсентьева
08:56 11.03.2018
Ранее аналоги «закона Магнитского» были введены в Канаде (против 30 граждан России) и Латвии (запрещен въезд 49 иностранцам).
Фото: Pixabay.com

Великобритания собирается ввести жесткий санкционный режим в отношении российских чиновников, которые замешаны в коррупции и нарушении прав человека. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По информации издания, глава британского МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд уже договорились, что Лондон будет вводить аналог так называемого американского «закона Магнитского», предусматривающий санкции в отношении нескольких российских должностных лиц. В том числе эти ограничения предусматривают невыдачу виз и заморозку активов.

Журналисты издания отметили, что об этих санкциях власти Британии задумались до инцидента, который произошел с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью в Солсбери, в котором бездоказательно обвиняют власти России. Профильные российские ведомства уже заявили о готовности помочь Британии в расследовании данного дела.

Ранее аналоги «закона Магнитского» были введены в Канаде (против 30 граждан России) и Латвии (запрещен въезд 49 иностранцам).

Соединенные Штаты приняли «закон Магнитского» в конце 2012 года. Документ подразумевает санкции против россиян, причастных к нарушениям прав человека. Власти России многократно заявляли о недопустимости политизации этого дела. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В сирийской Восточной Гуте сложила оружие первая очередь боевиков
Дата10.03.2018, 22:10
В сирийской Восточной Гуте сложила оружие первая очередь боевиков
Мост через лед: как армия покоряет водные преграды в любое время года
Дата11.03.2018, 09:57
Мост через лед: как армия покоряет водные преграды в любое время года
Представлен официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года
Дата10.03.2018, 08:27
Представлен официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Дата05.03.2018, 10:55
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
«Идеальное оружие»: почему российский гиперзвуковой «Кинжал» не имеет конкурентов
Дата11.03.2018, 05:34
«Идеальное оружие»: почему российский гиперзвуковой «Кинжал» не имеет конкурентов
«Грязная бомба» на «золотой» субмарине: как американцы чуть не стали первыми жертвами атомной войны
Дата11.03.2018, 08:40
«Грязная бомба» на «золотой» субмарине: как американцы чуть не стали первыми жертвами атомной войны
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
10:54 Армия
Видео
Рогозин заявил, что модернизация МиГ-31 проходила параллельно с разработкой «Кинжала»
09:38 В стране и мире
мнение
Удивительная логика Порошенко: как Украина сама себя заморозила
08:56 В стране и мире
Видео
СМИ сообщили о разработке британского аналога «закона Магнитского»
04:17 В стране и мире
Видео
Маск показал новое видео запуска спорткара Tesla в космос
00:00 Армия
Видео
МиГ-31 выполнил учебно-боевой пуск ракеты комплекса «Кинжал» из стратосферы: видео
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа» Видео
Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа»
Шейнин отреагировал на новость о «нападении» на него украинского десантника Видео
Шейнин отреагировал на новость о «нападении» на него украинского десантника
Тайна пропавшего авиатора Амелии Эрхарт окончательно раскрыта
Тайна пропавшего авиатора Амелии Эрхарт окончательно раскрыта
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами Видео
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни Видео
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.