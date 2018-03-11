СМИ сообщили о разработке британского аналога «закона Магнитского»

Великобритания собирается ввести жесткий санкционный режим в отношении российских чиновников, которые замешаны в коррупции и нарушении прав человека. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По информации издания, глава британского МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд уже договорились, что Лондон будет вводить аналог так называемого американского «закона Магнитского», предусматривающий санкции в отношении нескольких российских должностных лиц. В том числе эти ограничения предусматривают невыдачу виз и заморозку активов.

Журналисты издания отметили, что об этих санкциях власти Британии задумались до инцидента, который произошел с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью в Солсбери, в котором бездоказательно обвиняют власти России. Профильные российские ведомства уже заявили о готовности помочь Британии в расследовании данного дела.

Ранее аналоги «закона Магнитского» были введены в Канаде (против 30 граждан России) и Латвии (запрещен въезд 49 иностранцам).

Соединенные Штаты приняли «закон Магнитского» в конце 2012 года. Документ подразумевает санкции против россиян, причастных к нарушениям прав человека. Власти России многократно заявляли о недопустимости политизации этого дела.