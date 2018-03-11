Рингтон iPhone заставил муравьев водить хоровод

Пользователей Сети заинтересовало видео, на котором муравьи ползают вокруг звонящего смартфона iPhone. Запись была опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как насекомые сначала двигаются возле телефона в хаотичном порядке, а когда устройство принимает входящий вызов, муравьи выстраиваются в хоровод.

К записи в комментариях пользователи предположили, что на такое поведение муравьев повлияла вибрация смартфона. Другие заявили, что дело в магнитном излучении. Некоторые пользователи выразили уверенность, что данное видео является фейковым.