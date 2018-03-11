Обещание Порошенко о запуске на Украине 4G высмеяли в Сети
Заявление президента Украины Петра Порошенко о появлении в стране высокоскоростной 4G-сети вызвало бурную реакцию пользователей Facebook.
Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году в большинстве областных центров страны мобильные операторы запустят 4G. Об этом он сообщил в Facebook.
Подписчики высмеяли это обещание, поскольку в стране доступна лишь 3G-сеть. Украинцы посоветовали властям сначала «сделать в Киеве стабильный 3G».
«Надеюсь, что в Киеве связь четвертого поколения появится уже через несколько месяцев», - отметил глава государства.
На что комментаторы возразили, что экс-губернатор Одесской области и бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили сделал 4G в Грузии еще в 2011 году.
«Пока наша бюрократия с частотами разберется и разрешениями всякими, в мире уже 7G будет!» — пошутил Владимир Герасимов.