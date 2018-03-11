Обещание Порошенко о запуске на Украине 4G высмеяли в Сети

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году в большинстве областных центров страны мобильные операторы запустят 4G. Об этом он сообщил в Facebook.

Подписчики высмеяли это обещание, поскольку в стране доступна лишь 3G-сеть. Украинцы посоветовали властям сначала «сделать в Киеве стабильный 3G».

«Надеюсь, что в Киеве связь четвертого поколения появится уже через несколько месяцев», - отметил глава государства.

На что комментаторы возразили, что экс-губернатор Одесской области и бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили сделал 4G в Грузии еще в 2011 году.