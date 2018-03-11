Назван топ-3 лучших кроссоверов с пробегом стоимостью 1 млн рублей
Эксперты составили рейтинг лучших кроссоверов стоимостью до миллиона рублей, которые можно купить на российском рынке. Об этом сообщает сайт Daily Motor.
На первом месте списка оказался автомобиль Mazda CX-5. Данную модель 2011–2013 годов выпуска можно приобрести примерно за один миллион рублей. Специалисты отмечают, что этот автомобиль среди своих конкурентов выделяется по надежности силовых агрегатов. Также он имеет хорошую управляемость и хорошую комплектацию.
Вторую строчку рейтинга занял японский автомобиль Honda CR-V. За один миллион рублей можно купить такую модель, в том случае, если машина была выпущена не позже 2011 года. Автомобиль комплектуется отличными моторами на 2 и 2,4-литра, которые не вызывают больших проблем для владельцев.
Третье место разделили автомобили Kia Sportage и Hyundai ix35. По мнению экспертов, эти машины схожи с технической точки зрения. За миллион рублей можно купить эти машины примерно 2011–2014 годов выпуска. Специалисты заявили, что главной проблемой для автовладельцев является мотор потому, как он имеет особенность «задиров» в цилиндрах.