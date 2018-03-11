Ярош рассказал о планах «по захвату Кубани и Воронежа»

Экс-глава экстремистской националистической организации «Правый сектор»*, основатель «Украинской добровольческой армии» Дмитрий Ярош заявил, что у Киева «есть потенциал для захвата ряда территории России, включая Кубань, Воронеж и Ростовскую область». Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

По его словам, для победы Украине необходимо зачистить Донбасс и Крым от «антигосударственного элемента».

«Освобождение территории (Донбасса) и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента. Возвращение Крыма, безусловно, потому что без этого победы не может быть. Хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до недавнего времени, до 2014-го года», - сказал Ярош.

Следующим шагом, как отметил экс-лидер «Правого сектора»*, должен стать захват российских территорий. По его мнению, у Украины достаточно потенциала для завоевания нескольких российский областей.

«Главное вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь — у нас Кубань, Донщина (территория Ростовской области — ред.), Воронеж», - отметил он.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Ярош заявил, что западные частные военные компании пытались завербовать украинцев для службы за рубежом.

* - запрещенная в РФ организация