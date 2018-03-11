Под Иркутском перевернулся грузовик с лошадьми

Фура, перевозившая лошадей, перевернулась на Култукском тракте под Иркутском. По словам очевидцев, сейчас на месте аварии работают сотрудники МЧС, Госавтоинспекции и врачи скорой помощи.

По предварительной информации пресс-службы регионального главка МВД, водитель большегруза на спуске в сторону Иркутска не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение, после чего автомобиль опрокинулся. Об этом сообщает IrkutskMedia.

В грузовике находилось почти тридцать лошадей, после аварии некоторые из них разбежались, но животных удалось отловить. Спасатели также оказали помощь застрявшим в транспорте лошадям. Мужчина, управлявший фурой, не пострадал. Причиненный ущерб устанавливается. По факту ДТП проводится проверка.