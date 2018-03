Все 13,8 млрд лет Вселенной уместили в 10 минут: видео

В космическом масштабе времени история человечества такая же короткая, как мгновения ока.

В Сети опубликован 10-минутный ролик, в котором показал весь жизненный цикл Вселенной. Авторами стали Джон Босуэлл, известный под ником melodysheep (опубликовал ролик), а также Брайан Кокс, Карл Саган и Дэвид Аттенборо. Они использовали контент NASA, Voyage of Time, Cosmic Voyage, Wonders of the Universe и других ресурсов.

Видеоролик отразил 13,8 млрд лет Вселенной. Таким образом, каждая секунда видео соответствует 22 лет.