Огненный апокалипсис: в Таиланде мощный пожар охватил бары на туристической улице

В тайском городе Паттайя произошел пожар на пешеходной улице в квартале «красных фонарей», на которой находятся многочисленные бары.

Как сообщает издание The Mirror, ссылаясь на очевидцев, сначала послышался мощный взрыв, вероятно, он произошел в трансформаторной будке рядом с одним из ночных заведений. За ним последовал мощный пожар и серия взрывов.

Взрыв прогремел около 10 вечера, после чего поднялась большая паника – посетители заведений и пешеходы бежали толпой, спасаясь от огня.

По предварительным данным, при в пожаре пострадали два человека, одного из них госпитализировали с небольшими ожогами, другого – с отравлением угарным газом.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, им предстоит выяснить причины крупного пожара.