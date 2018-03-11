Трамп намерен заключить «величайшую сделку для мира» с КНДР

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на огромный успех в переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает U.S.News.

С Северной Кореей все будет очень хорошо, я думаю, что нас ждет огромный успех. Я думаю, что это будет что-то очень успешное. У нас большая поддержка. Поэтому, я думаю, что с Северной Корей все будет очень хорошо», - отметил он, отвечая на вопрос, какие прогнозы по переговорам с Пхеньяном.

Американский президент добавил, что ожидает прекращения ядерных испытаний на время переговоры, отметив, что КНДР рассматривает возможность денуклеаризации.

«Все может закончиться ничем, либо мы сядем и заключим величайшую сделку для всего мира», — отметил американский лидер, пояснив, что договор разрядит общую ядерную напряженность.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп принял предложение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о личной встрече. Она должна состояться до мая 2018 года.