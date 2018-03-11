Американцев напугали новые продуктовые наборы «на случай катастрофы»

Появление новых наборов продуктовых пайков, предназначенных для семей на случай стихийного бедствия или катастрофы, в американской торговой сети Costco напугало покупателей. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, это вызвало опасения потребителей и сомнения в реальности снижения напряженности между Вашингтоном и Пхеньяном.

На сайте торговой сети значится, что в наборе стоимостью 6 тыс. долларов имеется 36 тысяч порций, которых хватает на семью из четырех человек на год. Каждая порция содержит около 2 тысяч калорий, а срок годности составляет 25 лет. В него входит сухое молоко, порошкообразное пюре, смеси фасоли, макарон и яблок.

«Наслаждайтесь ощущением комфорта от сознания того, что у вас есть основные продукты, которые потребуются вашей семьей, чтобы пережить стихийное бедствие», - гласит реклама пайков.

В Fox News уточнили, что торговая сеть продает пайки вот уже восемь лет, однако не сообщает, повысился ли в настоящее время на них спрос. Однако судя по реакции американцев в соцсетях, покупатели напуганы появлением новых наборов, когда в новостях говорят о наметившемся улучшении отношений, а также начале прямого диалога между США и КНДР.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп выразил готовность встретиться с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном до мая 2018 года.