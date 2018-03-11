Волкер заявил, что Украина не готова вступить в НАТО

Украина не готова к членству в НАТО. Об этом заявил спецпредставитель Соединенных Штатов на Украине Курт Волкер.

«Им нужно было сделать много работы, и сейчас для обеих стран много еще остается сделать», – сказал он, сообщает УНИАН.

Волкер добавил, что было ошибкой не дать Украине, равно как и Грузии, в 2008 году План действий по членству в НАТО на саммите в Бухаресте. Но американский дипломат отметил, что ни сейчас, ни тогда Грузия и Украина не были готовы войти с Североатлантический альянс. То, что Киев не получил тогда План действий по членству Волкер объяснил позицией некоторых членов НАТО, которые выступали против закрепления практики «автоматизма» вхождения в организацию.

Напомним, 10 марта НАТО дала Украине статус кандидата в члены Альянса. Тогда же стало известно, что украинский президент Петр Порошенко написал письмо генеральному секретарю организации Йенсу Столтенбергу с просьбой предоставить Киеву году План действий по членству в НАТО. Об этом заявил посол страны в Альянсе Вадим Пристайко. Также добавил, что Киев хочет провести в июле на саммите организации заседание Комиссии НАТО – Украина, где собирается обсудить вопросы реформ украинской армии и государства с целью противостоять «российской агрессии».