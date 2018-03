Опубликованы кадры перехвата «НЛО» истребителями ВВС США

Аналитическая компания To the Stars Academy of Arts and Science опубликовала официальные кадры, снятые самолетом ВВС США, который вел наблюдение за неопознанным летающим объектом.

Отмечается, что видеозапись была сделана в 2015 году истребителем F/A-18 Hornet у восточного побережья Соединенных Штатов.

Американские военные изучали полученные данные, однако происхождение летающего объекта установить так и не удалось.

На кадрах видно, что над поверхностью моря на огромной скорости передвигается некий аппарат, который пилоты никак не могут взять на прицел, что их сильно шокирует.

Это не первая «встреча» военных ВВС США с НЛО. Так бывший пилот F/A-18 Super Hornet Дэвид Фрэвор заявлял, что якобы в ходе тренировочного полета у берегов Сан-Диего в Тихом океане в 2004 году ему приказали перехватить некий летательный аппарат.

Ранее сообщалось, что Пентагон потратил на стартовавшую в 2007 году программу исследования НЛО порядка 22 миллионов долларов.