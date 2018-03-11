Канадец выиграл 25 миллионов долларов в лотерею
У победителя совпали все семь чисел и бонусное число.
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Житель канадской провинции Онтарио выиграл 32 миллиона канадских долларов ($25 млн) в национальную лотерею Lotto Max.
У победителя совпали все семь чисел и бонусное число.
«Выпавшие номера - 13, 18, 20, 26, 32, 35 и 47. Бонус-число – 12», - цитирует данные организаторов розыгрыша ТАСС.
Имя счастливчика пока не известно, но согласно правилам лотереи оно будет обнародовано, когда победитель предъявит организаторам выигрышный билет.
Недавно, 20-летний житель американского штата Флорида выиграл в лотерею 451 миллионов долларов.