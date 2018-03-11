Полиция нашла следы вещества, которым отравился экс-полковник ГРУ Скрипаль – СМИ

Британская полиция нашла следы нервно-паралитического вещества, которым отравился экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, в ресторане Zizzi в Солсбери, где они ели в день происшествия, сообщает BBC.

Ресторан был закрыт для проведения следственных действий и в результате судмедэкспертизы было обнаружено отравляющее вещество.

Сергей Скрипаль и его дочь 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в ТЦ Maltings в Солсбери. Сотрудники полиции расследуют случившееся как покушение на убийство.

В 2006 году Сергей Скрипаль был осужден в России на 13 лет за шпионаж в пользу Британии. По договоренности между Москвой и Вашингтоном в 2010 году он был помилован и обменян в составе группы на десятерых «спящих» российских агентов, которые находились в США.