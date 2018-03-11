В Киеве подожгли храм Московского патриархата

В Киеве неизвестные в ночь на 10 марта подожгли храм Преображения Господня, который относится к Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм», - сообщили в пресс-службе УПЦ.

Правоохранители возбудили по факту инцидента уголовное дело, в настоящее время идет поиск злоумышленников.

Это не первая атака на сооружения Украинской православной церкви Московского патриархата. В конце января экстремисты в центре Киева спилили стенд часовни, находившийся возле Десятинной церкви.