Ученые нашли на Земле алмаз с инопланетным льдом внутри

Ученые из Университета Невады впервые зафиксировали образование суперплотной формы льда, известной как лед-VII, в полностью естественных условиях на Земле.

Она была обнаружена внутри алмаза, найденного в 644 километрах под корой нашей планеты.

Ученые изучали алмаз под рентгеном, когда выяснили, что в камне содержится настоящий лед-VII.

Как сообщается в материале, опубликованном в журнале Science, подобный лед обычно формируется в космосе, а на Земле его создавали исключительно в лабораторных условиях.

Отмечается, что лед-VII в два раза плотнее обычного льда и имеет кубическую молекулярную форму.