Покаявшегося за домогательства актера нашли мертвым

Южнокорейский актер Чо Мин-ги, которого обвинили в сексуальных домогательствах по меньшей мере восемь женщин, был найден мертвым в Сеуле, сообщает BBC.

О приставаниях Мин-ги рассказали его студентки из Университета Чхонджу, где он восемь лет преподавал драму. После этого актера уволили из учебного заведения и открыли против него дело.

Сначала актер отрицал свою вину, но 27 февраля опубликовал заявление, в котором извинился перед своими жертвами.

На следующей неделе 52-летний мужчина должен был прийти на допрос в полицию, однако накануне его тело нашли на подземной парковке в доме, где он жил. О причинах смерти ничего не сообщается.

Чо Мин-ги дебютировал в театре в 1982 году, а в 1990-х и 2000-х завоевал ряд наград за роли на телевидении. Помимо этого, он участвовал в реалити-шоу об известных отцах и их дочерях-подростках.