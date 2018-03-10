Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП с автобусом в Сочи

Один человек погиб, двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Сочи.

Авария произошла в субботу вечером в поселке Красная Поляна Адлерского района. Водитель автомобиля Lexus выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус, сообщается в паблике «Это Сочи, Детка!».

Мужчина, управляющий иномаркой, скончался на месте, водитель и два пассажира автобуса были госпитализированы в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб и полицейские. Обстоятельства происшествия выясняются.