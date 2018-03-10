Кремль опубликовал полную версию интервью Путина с журналисткой NBC

Пресс-служба администрации президента России обнародовала полную версию интервью главы государства Владимира Путина для американского телеканала NBC. Запись и полная расшифровка доступны на сайте президента РФ.

Интервью Владимира Путина журналистке NBC Мегин Келли записывалось в течении двух дней – первого и второго марта. Первая часть была записана непосредственно в Кремле, вторая – в Калининграде.

В ходе интервью президент России ответил на множество вопросов. Он прокомментировал состояние отношений между РФ и США, рассказал, что готов сотрудничать с оппозицией, если речь идет о благе страны, дал развернутый ответ по поводу якобы использованного сирийским правительством химоружия и озвучил мнение по поводу «вмешательства» России в президентские выборы в США.

По итогам беседы американская журналистка признала, что Путина «невозможно перемудрить». Мегин Келли подчеркнула, что российский президент «очень умен», и добавила, что его можно попробовать «заставить немного защищаться» только с помощью фактов.