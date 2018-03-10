На бывшей промзоне ЗИЛ в Москве построят крупнейшую в России школу
В школе смогут учиться до 2500 детей.
Фото: Danny Gys/ ZUMAPRESS/ Globallookpress
Власти Москвы планируют построить самую большую в России школу на территории промышленной зоны ЗИЛ в 2019 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.
В школе смогут учиться до 2500 детей. По словам градоначальника, на базе учебного заведения будет также построен детский технопарк «Кванториум» с программами дополнительного образования.
В настоящее время на месте бывшей промзоны ЗИЛ ведется комплексная застройка: там возведут новый микрорайон с современными домами, зонами отдыха и социальными учреждениями.