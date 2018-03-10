В сирийской Восточной Гуте сложила оружие первая очередь боевиков

Российским Центром по примирению враждующих сторон осуществляется работа по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки в Сирии с учетом требований резолюции Совета Безопасности ООН 2401. Об этом сообщил начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

В течение дня фиксировались случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны вооруженных группировок в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск. Ситуация в Восточной Гуте остается напряженной. Не прекращаются ежедневные минометные обстрелы жилых кварталов города Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки по столице и её окрестностям боевиками из Восточной Гуты выпущено 12 мин. Есть разрушения. Погиб один и ранено девять мирных жителей.

Российский Центр по примирению продолжает проведение гуманитарной операции в Восточной Гуте. С 9 до 14 часов под контролем Центра по примирению введена в действие очередная – уже одиннадцатая по счету – «гуманитарная пауза». Продолжает функционировать гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухаям аль-Вафедин.

После длительных переговоров, проведенных представителями Центра по примирению враждующих сторон с лидерами незаконного вооруженного формирования сирийской оппозиции «Джейш аль Ислам», достигнуто соглашение по выводу из зоны деэскалации «Восточная Гута» первой очереди непримиримых боевиков. Накануне вечером 13 боевиков без оружия пересекли пункт пропуска у населенного пункта Мухаям аль-Вафедин и под гарантии безопасности российской стороны были перевезены в зону деэскалации «Идлиб» в населенный пункт Кальат-эль-Мудик провинции Хама.

Несмотря на положительный сдвиг, достигнутый в переговорном процессе с лидерами незаконных вооруженных формирований, гуманитарным коридором мирные жители воспользоваться не смогли.

Продолжается информирование жителей Восточной Гуты о маршрутах и правилах безопасного движения через гуманитарный коридор по всем доступным каналам и рассчитываем на разблокирование боевиками незаконных вооруженных формирований маршрутов выхода населения из анклава.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 50 сирийцам, в том числе 15 детям. Продолжается работа по возращению беженцев и внутренне перемещенных лиц к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома вернулось 248 человек, в том числе в провинции Хомс – 16, Дамаск– 7, Дейр-эз-Зор – 225 человек.