СМИ: ВВС Турции разбомбили центр Африна

ВВС Турции нанесли удар по центру сирийского Африна, пишет ТАСС со ссылкой на курдское информационное агентство Firat. Сообщается, что есть убитые и раненые, точное их число не называется.

Оборона Африна длится уже 50 дней. На стороне курдских бойцов из «Сил народной самообороны» сражаются сирийские ополченцы, направленные туда из Алеппо в конце февраля. Сейчас турецкие войска удерживают пригороды Африна — Раджо и Джиндерес, в которых располагались передовые пункты обороны курдов и ополченцев.

В настоящее время идут бои за населенный пункт Марьямейн, взятие которого позволит Турции замкнуть кольцо окружения вокруг Африна.

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает начало новых военных операций на территории Сирии, направленных на борьбу с терроризмом в приграничном регионе.