На бывшей территории завода «Серп и молот» в Москве начали строить уникальный мост

На бывшей территории московского завода «Серп и молот» началось строительство уникального моста с двумя пролетами. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Мост пройдет над парком «Зеленая река». Как отметил мэр Москвы, деньги в строительство вложил инвестор проекта развития территории бывшего завода.

Инвестор проекта развития бывшей территории завода "Серп и молот" приступил к строительству уникального моста. Он состоит из двух независимых пролетов: один - для движения легковушек и велосипедов, а второй - для пешеходов. Мост пройдет над парком "Зеленая река". pic.twitter.com/7jHrg6wdmI — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 марта 2018 г.

Ранее Сергей Собянин рассказал об успехах каршеринга в столице. По словам мэра, до конца текущего года в Москве появится около 10-15 тысяч автомобилей для каршеринга, а на данный момент этим сервисом в столице ежедневно пользуются около 25 тысяч раз.