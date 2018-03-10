Ученые назвали способ замедлить старение

Ученые из Великобритании выяснили, что езда на велосипеде может существенно замедлить старение. Соответствующее исследование провели эксперты Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона, об этом пишет медицинский портал Medical Xpress.

В исследовании приняли участие 125 велосипедистов пожилого возраста, от 55 до 79 лет, не страдающие от вредных привычек в виде курения или пристрастия к алкоголю. Мужчины из этой группы должны были проехать на велосипеде 100 километров за 6,5 часов, женщины – 60 километров за 5,5 часов. Их результаты зафиксировали и сравнили с показателями двух других групп. В первой были люди от 57 до 80 лет, не занимающиеся спортом, во второй – молодые люди от 20 до 36 лет.

Исследование показало, что велосипедисты не потеряли мышечной массы и силы, кроме того, с возрастом у них не растет уровень жира и холестерина в крови. Пожилые мужчины также демонстрировали высокий уровень тестостерона.

Кроме того, ученые обратили внимание, что велосипедные упражнения повышают активность вилочковой железы, производящей Т-лимфоциты, связанные с иммунной системой. Обычно с возрастом их количество падает, но вилочковая железа немолодых велосипедистов производит почти столько же клеток иммунной системы, сколько и у молодых людей.