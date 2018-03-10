«Современник» начал разбираться в скандале с Ефремовым в Самаре

Директор «Современника» Игорь Попов заявил, что разбирается в ситуации по поводу скандала с актером театра Михаилом Ефремовым на гастролях в Самаре.

«Мы начали разбираться. Я звонил руководителям культуры Самарской области. Для того чтобы принять взвешенное решение, необходимо в том, что случилось на гастролях, разобраться как следует, а не пользоваться сообщениями в соцсетях и слухами», - сказал Попов агентству РИА Новости.

Ранее пользователи в социальных сетях пожаловались, что спектакль «Не становись чужим» задержали на полчаса из-за того, что Ефремов опоздал. По словам зрителей актер вышел на сцену пьяным, путал слова и нецензурно выражался.

Врио министра культуры Самарской области назвал «выходку» Ефремова в театре «безобразной» и призвал руководство «Современника» найти способ извиниться перед самарскими зрителями.