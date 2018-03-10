«Рано радовался»: в НАТО нет статуса «страны-аспиранта», за который благодарил Порошенко

В НАТО не существует официального статуса «страна-аспирант», за присвоение которого Украине сегодня Петр Порошенко благодарил Североатлантический альянс. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на представителя миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

На самом деле представители военно-политического блока просто дали понять, что считают Украину страной, которая хотела бы вступить в НАТО. Официального статуса «страны-аспиранта» в документах блока не существует.

«Формально такой статус нигде в официальных документах альянса не закреплен. Но что произошло - Украина была признана одной из тех стран, которая хочет присоединиться к НАТО», - рассказал Пристайко.

Однако представитель миссии Украины при НАТО отметил, что даже такое признание является хорошим знаком, поскольку есть всего четыре страны, на желание которых присоединиться к блоку Альянс обратил внимание, хоть и без присвоения какого-либо статуса.