На Ставрополье легковушка сбила четырех подростков, двое погибли

Двое подростков погибли под колесами легкового автомобиля, еще двое пострадали в Ставропольском крае, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по краю.

Авария произошла в пятницу вечером на трассе в Петровском районе. Водитель ВАЗ-2107, обгоняя автомобиль ВАЗ, не выдержал расстояние и столкнулся с ним. Затем по инерции продолжил движение и сбил подростков, шедших по краю проезжей части на встречу.

В результате две девочки 14 и 15 лет, мальчик 15-ти лет и молодой человек 19-ти лет были госпитализированы с серьезными травмами. В субботу 15-летняя девочка и 19-летний парень скончались.

За рулем попавшего в ДТП авто был 22-летний местный житель. В ГИБДД заявили, что он неоднократно привлекался за нарушение ПДД.