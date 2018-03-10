Эрдоган не исключил новых военных операций в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не исключает возможности проведения новых военных операций на территории Сирийской арабской республики. Об этом пишет агентство Anadolu.

Как отметил президент Турции, его целью является не захват чужих территорий, а борьба с международным терроризмом в приграничном регионе. Эрдоган добавил, что Турция намерена бороться с террористами везде, где они проявляют активность, в связи с чем в дальнейшем могут быть проведены и другие военные операции.

Кроме того, турецкий лидер раскритиковал позицию других государств, входящих в Североатлантический альянс. Эрдоган отметил, что Турция является членом НАТО, но не нашла у партнеров по блоку никакой поддержки, несмотря на то, что действия Альянса, например, в Афганистане таковую поддержку находили.

Президент добавил, что Анкара по просьбе НАТО неоднократно оказывала военную помощь в операциях, в том числе в Сомали и Афганистане. Однако, когда Турция призвала Альянс на помощь в собственной операции, никто не откликнулся. Более того, страны НАТО открыто противостояли бы своему партнеру Турции в Сирии, если бы решились, уверен Эрдоган.

Напомним, Турция 20 января начала в сирийском Африне военную операцию против курдов из «Сил народной самообороны», а также против партии «Демократический союз», которых поддерживают США. Анкара считает организации террористическими.