На Украине молотками избили известного борца с коррупцией

Двое неизвестных избили молотками координатора организации «Стоп коррупции», журналиста Николая Петиченко.

Нападение на известного на Украине борца с коррупцией произошло 9 марта в центре Черновцов. Журналист Роман Бочкала выложил на своей странице в Facebook фотографии пострадавшего.

«Похоже на покушение. Били молотками по голове. Метили в висок. Совсем немного промазали…», - написал он Сети.

В результате избиения Петиченко получил травму головы и многочисленные ранения на теле. Пострадавший связывает нападение с его общественной деятельностью.