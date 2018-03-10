На Украине молотками избили известного борца с коррупцией
Координатор «Стоп коррупции» получил травму головы и многочисленные повреждения.
Фото: Роман Бочкала/ Facebook
Двое неизвестных избили молотками координатора организации «Стоп коррупции», журналиста Николая Петиченко.
Нападение на известного на Украине борца с коррупцией произошло 9 марта в центре Черновцов. Журналист Роман Бочкала выложил на своей странице в Facebook фотографии пострадавшего.
«Похоже на покушение. Били молотками по голове. Метили в висок. Совсем немного промазали…», - написал он Сети.
В результате избиения Петиченко получил травму головы и многочисленные ранения на теле. Пострадавший связывает нападение с его общественной деятельностью.