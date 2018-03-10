Глава налоговой службы Латвии найдена мертвой

Генеральный директор Службы государственных доходов Латвии (налоговый департамент министерства финансов – прим.ред) Илзе Цируле была найдена мертвой в своем доме. Об этом сообщается на официальном сайте министерства финансов страны.

«От имени всех министров мы выражаем глубочайшее сочувствие родственникам, друзьям и коллегам. Мы все будем помнить ее как квалифицированного, сильного профессионала», - говорится на сайте ведомства.

По данным местных СМИ, причины смерти главы налоговой службы государства на данный момент неизвестны. Также неизвестно, была ли смерть Илзе Цируле насильственной или наступила от естественных причин. Проводится следственно-медицинская экспертиза.