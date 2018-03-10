В Крыму назвали маразмом желание лидера «Меджлиса»* прогнать с полуострова всех россиян

Зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель дал оценку заявлению лидера «Меджлиса»* и депутату Рады Рефата Чубарова. Об этом сообщает RT.

По словам Гемпеля, требование Чубарова «выселить всех россиян с полуострова» можно назвать маразмом. Зампредседателя отметил, что был знаком с Чубаровым и раньше он производил впечатление образованного человека.

«Я просто уверен, что такие политики, как Чубаров, да и многие другие, которые сидят в Верховной раде, изжили своё политическое время. А чтобы ещё немного задержаться в украинской политике, доходят до открытого маразма», - отметил Гемпель.

Ранее сообщалось, что Рефат Чубаров заявил о необходимости прогнать всех россиян с территории полуострова Крым. Чубаров заявил, что россияне должны понимать, что будут депортированы после гипотетического возвращения Крыма Украине. Каким образом лидер «Меджлиса» собрался депортировать целый полуостров, он не уточнил.

*запрещенная в России экстремистская организация.