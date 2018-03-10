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Командир ВСУ рассказал, как мечтает дойти до Москвы и чтобы «исчезла Россия»

Андрей Аркадьев
18:50 10.03.2018
Украинский военнослужащий мечтает о том, чтобы война на Донбассе закончилась на границе с Россией, а в идеале в центре Москвы.
Командир ВСУ рассказал, как мечтает дойти до Москвы и чтобы «исчезла Россия»
Фото: Markiian Lyseiko/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress

Командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский рассказал, что конфликт на юго-востоке Украины закончится, когда украинские войска дойдут до границы с Россией. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналиста издания «Обозреватель».

Военнослужащий рассказал, что в идеале он хотел бы, что ВСУ дошли до центра Москвы, а именно до станции метро «Сухаревская».

«Моя фамилия – Сухаревский. У меня есть младшая сестра, Ксения. А в Москве есть площадь и станция метро имени Ксении Сухаревской. Так вот: я бы хотел, чтобы война закончилась там», - сказал комбат, намекая на свою фамилию.

Сухаревский считает, что можно расширить границы Украины, захватывая чужие территории, однако признался, что Крым ему лично не нужен. Военнослужащий также заявил, что мечтает о том, чтобы отношения Киева с Москвой были окончательно разорваны, а «Россия исчезла», как страна.

«Хочу, чтобы до Урала дошли китайцы, а территория от Урала до Украины считалась "зеленым мысом", как в истории», - заявил он.

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