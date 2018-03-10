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Власти Сирии нашли на прежде подконтрольных боевикам землях 24 тонны химоружия

Вадим Синицын
18:27 10.03.2018
Замглавы МИД САР Фейсал Микдад отметила, что Сирия неоднократно предлагала западным специалистам по ОЗХО приехать в Алеппо или Хан-Шейкун, откуда сирийское правительство, по мнению США, якобы осуществляло химические атаки. Но постоянно встречала отказ.
Фото: Handout ZUMAPRESS / Globallookpress

Сирийские специалисты обнаружили на ранее подконтрольных террористам территориях около 24 тонн химических отравляющих веществ. Об этом заявил заместитель главы МИД САР Фейсал Микдад, как передает ТАСС.

«Западные страны хотели доказать лишь то, что правительственные войска Сирии использовали химическое оружие. Нами же было обнаружено большое производство химических веществ. Мы заявляли об этом многократно, но запад хочет слышать только террористов», - заявил Микдад во время общения с журналистами.

Заместитель главы сирийской дипломатии добавил, что САР неоднократно предлагала западным специалистам по ОЗХО приехать в Алеппо или Хан-Шейкун, откуда сирийское правительство, по мнению США, якобы осуществляло химические атаки. Однако те постоянно отказывались, зато с огромным вниманием прислушивались к заявлением боевиков.

Ранее стало известно, что боевики в Восточной Гуте собираются инсценировать химическую атаку и обвинить в ней правительственные силы. Чтобы воплотить свои планы в жизнь, террористы принесут в жертву несколько женщин, а после совершат информационный вброс, заявили тогда в МИД Сирии.

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