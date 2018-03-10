Глава Самарской области после скандала назвал Ефремова грубияном

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров не стал давать личную оценку поведению актера Михаила Ефремова.

По его словам с инцидентом вокруг спектакля «Не становись чужим», который проходил в Самаре, разбирается врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.

«Ну что я буду каждого грубияна комментировать? Разберутся здесь люди. Есть кому заниматься», - заявил Азаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Филиппов назвал поведение Ефремова «безобразной выходкой» и выразил надежду, что артист и руководство театра «Современник» извинятся перед зрителями.

Директор «Современника» пообещал разобраться в инциденте после встречи с актерами, поскольку его лично не было на спектакле, а делать выводы, основываясь на слухах, он не хочет.

Девятого марта в Самаре прошел спектакль «Не становись чужим» с Михаилом Ефремовым в главной роли. Публика осталась недовольна игрой актера, в социальных сетях писали, что главный герой вышел в нетрезвом состоянии, путал слова и нецензурно выражался.

По словам самого артиста, пьеса оказалось слишком сложной для самарского зрителя и публика не правильно отреагировала на его выступление.