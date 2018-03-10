Порошенко собрался на второй срок

Президент Украины Петр Порошенко публично заявил, что собирается пойти на второй президентский срок и даже уверен в своей победе. Об этом написал украинский блогер Виктор Трегубов на своей странице в Facebook.

По словам Трегубова, он присутствовал на закрытой встрече популярных блогеров страны с главой государства. Порошенко говорил с лидерами мнений украинской Сети на разные темы, в том числе упомянул и свое выдвижение на будущих президентских выборах.

«Говорит, что верит в победу на следующих президентских. Ожидаемо, но осмелюсь предположить, что действительно уверен в себе и рассматривает этот вариант как наиболее вероятный, хотя и допускает возможность провала. Личное впечатление», - написал Трегубов.

Оптимистичные ожидания Порошенко выглядят удивительно на фоне его рейтингов и социологических опросов. В декабре 2017 года социологическая группа «Рейтинг» выяснила, 38% жителей страны выступают за немедленное отстранение Петра Порошенко. Еще 45% респондентов заявили, что действующему лидеру нужно доработать свой срок, но на следующий переизбираться не стоит.