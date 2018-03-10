СМИ: Порошенко готовит быструю силовую зачистку Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями интернет-сообщества заявил, что планирует «зачищать» Донбасс. Об этом в воскресенье написал на своей странице в Facebook присутствовавший на собрании блогер Мартин Брест. Эту информацию подтверждает украинское издание «Вести».

«План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ЗСУ (зенитные самоходные установки – прим. ред.) и зачищают Донбасс, в стиле "без оружия — живи, с оружием — смерть"», — приводит он слова Порошенко.

По словам блогера, украинский президент заявил, что ополченцы Донецкой и Луганской народных республик не получат амнистию.

20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». В документе Россия названа «страной-агрессором», а территории ДНР и ЛНР признаны «оккупированными». Закон позволяет президенту Украины объявлять на «временно оккупированных территориях» военное положение и вводить туда войска.