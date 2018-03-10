Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации ядерных исследований

Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), однако сотрудничество с Россией продолжится. Об этом заявила представитель пресс-службы организации Софи Тезаури.

Как она сообщила, у ЦЕРН долгая история партнерства с Российской Федерацией и на всех уровнях хорошие отношения.

«Тот факт, что Россия приняла решение не становиться ассоциированным членом, не меняет того глубокого сотрудничества, которое у нас есть и которое недавно усилилось», – сказала Тезаури, передает РИА Новости.

Она также добавила, что страна не обязана становиться членом ЦЕРН, чтобы приносить пользу ее деятельности, а решение Российской Федерации никаким образом не повлияет на ее участие в совместных проектах.

Европейской организации по ядерным исследованиям – крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, в ней числятся 22 государства.