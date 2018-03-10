Российский лидер Владимир Путин рассказал, что он думает о преемнике с того момента, как стал главой государства. При этом он отметил, что неважно, если он кому-то симпатизирует, поскольку выбор сделают россияне.

«Я с 2000 года об этом думаю. Думать не вредно, но в конечном итоге выбор все равно будет за российским народом. Симпатизирую я кому то или, наоборот, мне кто то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане РФ», - подчеркнул глава государства в интервью телеканалу NBC.

В ответ на мнения о том, что к власти в РФ должны прийти люди, готовые разрушить все сделанное ранее, Путин отметил, что западные эксперты выдают желаемое за действительное. По его мнению, власть могут получить люди, желающие создать для нее платформу развития для следующих поколений.

«Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить все, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для нее будущее», - сказал Владимир Путин.

Он допустил, что в США могут быть те, кому бы хотелось, чтобы к власти в РФ пришли разрушители, которые будут все уничтожать. Однако при этом, по его словам, США заинтересованы в стабильной России.