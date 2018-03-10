Шейнин отреагировал на новость о «нападении» на него украинского десантника

Телеведущий Артем Шейнин опроверг информацию о нападении на него украинского десантника Валерия Ананьева, якобы произошедшее в итальянской Вероне. Об инциденте ранее написал в Facebook сам Ананьев.

«Во-первых, никакого нападения не было. Подошел какой-то не совсем уравновешенный, видимо, психически человек. Сказал мне, что если бы мы были в другом месте, он бы меня убил. На что я ответил: "Ну так мы же не в другом месте". После чего человек начал плеваться, на этом весь его "героизм" закончился. Я развернулся и ушел», - рассказал журналист сайту «Звезды». «Он снял огромный ролик по этому поводу. Ну если для украинского десантника плеваться - это способ проявить свой героизм, ну это их дело», - добавил журналист.

По словам Шейнина, ничего кроме жалости к пытавшемуся устроить с ним конфликт человеку он не испытывает.

«Он для меня, к сожалению, символ сегодняшней заболевшей Украины. Человек, который проявляет крайнюю степень агрессии. Он же меня, конечно же, на драку провоцировал, снимая все со стороны, чтобы я еще и зачинщиком выглядел», - резюмировал Шейнин.

В посте Ананьева говорилось, что им «овладели инстинкты» и он «не мог уйти», когда увидел на улице российского журналиста.