Кадеты упали в обморок на выступлении новой главы полиции Канады

Впервые в истории главой полиции Канады стала женщина – Бренда Лаки. Такое решение принял премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом сообщает телеканал CBC.

Бренда Лаки является сотрудником полиции с 1986 года. Отмечается, что она служила в миротворческих силах в бывшей Югославии, а также помогала обучать полицейских для миссии ООН на Гаити. Планируется, что Лаки займет должность в середине апреля.

Лаки была награждена медалью ООН за храбрость и имеет похвальные упоминания за деятельность по улучшению отношений с общинами коренного население Канады.

Как передает канал, во время ее выступления два кадета упали в обморок. Сначала плохо стало молодому человеку, после чего упала еще одна девушка. После того, как курсантов привели в чувство, их увели из зала. По предварительным данным телеканала, толстая красная униформа могла вызвать перегрев.