Украина получила статус «страны-аспиранта» в НАТО

НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при североатлантическом альянсе, заявила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook. По ее словам, эта информация появилась на сайте НАТО.

«НАТО признала статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом приближаемся к полноценному членству в Альянсе», - написала она.

В пресс-службе Североатлантического альянса также сообщили, что в настоящий момент «четыре страны-партнера задекларировали свое стремление к членству», среди них – Босния и Герцеговина. Грузия, Украина и Македония.

Как отметила Геращенко, 9 марта прошла встреча вице-премьера Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе с заместителем генсека НАТО Роуз Гетемюллер, в ходи которой они обсудили данный вопрос.

К 2020 году Украина также должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.