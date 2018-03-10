По факту взрыва газа в жилом доме в Краснодаре возбуждено дело

По факту взрыва бытового газа в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре возбуждено уголовное дело. Об этом говорится на сайте СУ СК РФ по региону.

Как уточнили в ведомстве, дело завели по двум статьям УК - «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

В результате взрыва газа здание оказалось частично разрушено - были повреждена внешняя стена, часть кровли и несколько балконов. Возгорания, по счастливой случайности, удалось избежать.

Все жители после ЧП были эвакуированы - для них развернуты пункты временного размещения. Сам дом сейчас отключен от электричества и газоснабжения.

По одним данным, при инциденте пострадало от пяти до семи человек.