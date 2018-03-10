В Саратове трамвай вытащил из сугроба машину скорой помощи: видео

В Саратове машину «скорой помощи» на буксире вызволили из снежного плена с помощью трамвая. Соответствующее видео разместили пользователи в социальных сетях.

По словам очевидцев, скорая помощь спешила на вызов. Водитель решил сэкономить время и срезать путь через трамвайные пути, но глубокие сугробы не позволили автомобилю двигаться дальше. Об этом сообщает агентство «Регион 64».

Вагоновожатый следующего по маршруту трамвая №11 решил помочь врачам. Он зацепил автомобиль тросом, трамвай дал задний ход и через несколько минут «скорая» поехала по неотложным делам.