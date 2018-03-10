Путин заявил, что Россию невозможно сдержать

Российский президент Владимир Путин в интервью NBC отметил, что Россию невозможно сдержать ни в одной сфере, в том числе в кибербезопасности. Текст интервью был опубликован пресс-службой Кремля.

«Я думаю, что Россию нигде невозможно сдержать. Надо это понять. Зачем друг друга сдерживать, нападать, подозревать в чем то? Мы предлагаем сотрудничать», - сказал глава государства.

По его словам, антироссийские санкции были связаны с желанием сдержать развитие России, однако этого не случилось.