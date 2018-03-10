Илон Маск показал футуристический подземный электробус

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в Сети видео с концептом электробуса для тоннелей под городами.

По его словам, разработкой нового вида транспорта занимается основанная им The Boring Company. При этом, уточнил бизнесмен, приоритетом для компании будут пешеходы и велосипедисты, а вовсе не автомобили.

«Полагаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль (241 км) в час, который автоматически переключается между тоннелями и лифтами», - пояснил Маск.

Он также объяснил, что компания планирует создать огромное количество очень маленьких станций, которые будут разбросаны по всему городу, размером примерно с одно парковочное место. В этом будет заключаться главное отличие от метро.

«Система сможет перевозить автомобили, но только когда будут покрыты все нужды общественного транспорта. Это вопрос уважения и справедливости. В первую очередь нужно думать о тех, кто не может позволить себе машину», - подчеркнул Маск.

Компания Илона Маска уже получила разрешение проложить первый тоннель под Вашингтоном.